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Во Владикавказе поддержали Николь Плиеву, выступившую в шоу Максима Галкина 0 253

Председатель городской Думы Владикавказа назначил девочке именную стипендию

В Ставрополе ко Дню города испекут чизкейк весом в 4 тонны 0 335

Планируется, что кондитерское изделие попадет в книгу рекордов Гиннеса

В Ставрополе для бездомных людей в морозы организовали горячее питание 0 257

Нуждающимся предоставят место для временного проживания и помогут устроиться на работу
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«АиФ-СК» объявляет в Ставрополе акцию «Чистое сердце»
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АиФ-СК №5. 01/02/2017

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  10. Жильцам квартир по улице Достоевского в Ставрополе подключили газ