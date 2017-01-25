Главное
- Задержаны два жителя Чечни, организовавшие подпольный оружейный цех
- В Нальчике после ремонта открыли дом-музей Марко Вовчок
- В Северной Осетии открыли первый казачий кадетский класс
- Федеральные власти передадут Ставрополью около 130 тысяч га земли
- Частные индустриальные парки Ставрополья поддержат «федералы»
- Кадыров поздравил борца Чакаева с победой на турнире имени Ивана Ярыгина
- В Ингушетии установили личность обстрелявшего машину полиции
- На Ставрополье задержали четырех лидеров криминальной группировки
- Газовики опровергли информацию о взрыве бытового газа в КБР
- В КБР после взрыва газового баллона один человек погиб, еще один пострадал
- В Ингушетии полиция ищет преступников, обстрелявших патрульную машину
- Под Ставрополем столкнулись девять машин из-за рассыпанного на дороге жома
- Ставропольца, убившего четверых человек, экстрадируют из Испании
- В Ставрополе прокуратура проверила, как убирают снег и лед в городе
Популярные