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В Ставрополе прокуратура назвала виновных в ЧП с детьми на эскалаторе 0 915

29 декабря несколько школьников пострадали при падении на эскалаторе

На Ставрополье полицейские раскрыли многомиллионную аферу 0 629

Мошенники убеждали горожан брать кредиты по фиктивным документам

Ставропольцы называют детей Мадоннами, Грантами и Малинами 0 709

В регионе в моду входят старославянские и древнерусские имена
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ОБЩЕСТВО

Полвека под «колпаком». Зачем ЦРУ собирало секретные данные о Ставрополье?
ОБЩЕСТВО:Правоохранительные органы

Конец аферам. В Ставрополе владельца автосалонов судят за мошенничество
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«Эльбрус взят, теперь - Белуха». Диабетик о полной жизни и принятии болезни
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Дорожный экзамен. Как врачу пришлось принимать роды в поезде
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И кусал, и сбегал. Как живет жеребец, подаренный ставропольчанке Путиным
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С хамамом, лифтом и зимним бассейном. ТОП дорогих домов на Ставрополье
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Крещенская ночь. Тысячи ставропольцев окунулись в ледяную купель

Подарки под елкой. В Ставрополе прошла акция «Старость в радость»

Новогодние ёлки в регионах Северного Кавказа
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Данила Багров. Особые приметы

Где лучше? Уровень жизни населения в регионах СКФО и ЮФО. Инфографика

Что сделали ставропольцы для Победы Советского Союза в ВОВ. Инфографика

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Общество

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В Михайловске весной откроется автозавод
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В КЧР громкоговорители мечетей будут использовать для оповещения о ЧС
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В Кисловодске могут снести элитную девятиэтажку

Происшествия

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В Ставрополе в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка маршрутки
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Газовики опровергли информацию об отравлении газом семьи на Ставрополье
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Во Владикавказе в детских садах отравились семеро детей

Культура

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В КБР открыли памятник курсантам Новочеркасского кавалерийского училища
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В Грозном прошёл слёт отделений молодёжной организации «Волонтёры Победы»
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Ставропольчанки выступили на Международном фестивале «Северное сияние»

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Ставропольские гандболистки потерпели неожиданное поражение
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Вратарь стал оружейником. Владимир Габулов подписал контракт с «Арсеналом»
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В Ставрополе 20 января стартуют соревнования по спортивному туризму

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Секреты правильных батонов. Какой хлеб полезнее?
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Свежий номер

АиФ-СК №3. 18/01/2017

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Как россияне будут отдыхать в феврале 2017 года?
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  1. В каких случаях застройщик не имеет права привлекать средства дольщиков?
  2. Придут ли на Ставрополье сильные морозы?
  3. Где в Ставрополе можно бесплатно парковаться?
Все вопросы
  1. В Михайловске весной откроется автозавод
  2. Ставропольчанки выступили на Международном фестивале «Северное сияние»
  3. Ставропольские гандболистки потерпели неожиданное поражение