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Спикер считает, что за прошлый год город-курорт активно развивался

Евкуров уволил директора спорткомплекса за плохую организацию турнира 0 20

В настоящее время правительство региона подбирает кандидатов на освободившуюся должность

Во Владикавказе в школах и детсадах продлили карантин на неделю 0 121

В городе до сих пор повышен порог заболеваемости
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