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Кадыров раскритиковал министра образования РФ за запрет хиджабов в школах 2 49

По словам чеченского лидера, хиджаб является важным элементом в одежде мусульманки

Солдат из Невинномысска спас инвалида, упавшего в реку 0 935

Инвалидная коляска мужчины заскользила на мосту, и он вместе с ней рухнул в водоем

Более тысячи автохамов были наказаны в 2016 году на Ставрополье 0 149

За нарушениями на дорогах следит специальная группа правоохранителей
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В две кисти. Друзья-художники открыли совместную выставку на КМВ
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От яблок до авто. Какие импортные товары могут заменить регионы Кавказа?
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Полвека под «колпаком». Зачем ЦРУ собирало секретные данные о Ставрополье?
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Эко-пикник. Как в Ставрополе отметили День студентов и Татьянин день

Крещенская ночь. Тысячи ставропольцев окунулись в ледяную купель

Подарки под елкой. В Ставрополе прошла акция «Старость в радость»
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Где лучше? Уровень жизни населения в регионах СКФО и ЮФО. Инфографика

Что сделали ставропольцы для Победы Советского Союза в ВОВ. Инфографика

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Общество

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В Пятигорске откроют детский сад на 100 детей)
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В Грозном 22 апреля состоится фестиваль «Шашлык-Машлык»
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Ставрополец получил награду от Владимира Путина

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В Кисловодске в ДТП погибла беременная женщина-водитель
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На Ставрополье осудили экс-главу сельсовета за самопремирование
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В две кисти. Друзья-художники открыли совместную выставку на КМВ
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Алфавит из пластилина. Как в Северной Осетии дети создают мультфильмы
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В КБР открыли памятник курсантам Новочеркасского кавалерийского училища

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Перчатки осетинского боксера ушли с молотка за 310 тысяч рублей
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Ставропольские гандболистки потерпели неожиданное поражение
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Вратарь стал оружейником. Владимир Габулов подписал контракт с «Арсеналом»

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АиФ-СК №4. 25/01/2017

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