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Владимир Путин уволил четырех генералов МЧС, МВД и СК на Северном Кавказе 0 198

Предположительно, кадровые перестановки обусловлены переходом на трехуровневую систему управления

Платные парковки в Ставрополе можно будет оплачивать картой 0 94

В краевом центре 25 платных паркингов

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