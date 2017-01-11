Еще...
Еще...
Главное

Кадыров: уничтоженные в Чечне боевики планировали напасть на танковую часть 3 55

Спецоперация по ликвидации террористов прошла 11 января в Курчалоевском районе республики

Зараженная паразитами рыба обнаружена на Ставрополье 0 3678

В 55 пробах рыбы были найдены паразиты

На Ставрополье на Крещение подготовят 46 водоемов для купания 0 365

Массовые купания пройдут в ночь с 18 на 19 января
1
Все новости
ОБЩЕСТВО:Люди

Варить сочиво и окраплять дом. Что нужно делать на Крещение?
ОБЩЕСТВО

Путь дракона. В Маджарах под перепаханными слоями почвы нашли дорогу
ОБЩЕСТВО

И кусал, и сбегал. Как живет жеребец, подаренный ставропольчанке Путиным
ОБЩЕСТВО

С хамамом, лифтом и зимним бассейном. ТОП дорогих домов на Ставрополье
ОБЩЕСТВО:Люди

Почести от врага. В Осетии нашли захороненного среди немцев красноармейца
ОБЩЕСТВО

Морковь, чай, морская соль. Как восстановить кожу и волосы после праздников
Фото

Подарки под елкой. В Ставрополе прошла акция «Старость в радость»

Новогодние ёлки в регионах Северного Кавказа

От хулигана до мечтателя. Как менялся образ Димы Билана
1
Инфографика

Данила Багров. Особые приметы

Где лучше? Уровень жизни населения в регионах СКФО и ЮФО. Инфографика

Что сделали ставропольцы для Победы Советского Союза в ВОВ. Инфографика

1

Общество

57

В Ставрополе 20 января стартуют соревнования по спортивному туризму
11

В КЧР во время крещенских купаний будут раздавать горячий чай и сладости
149

Ставропольская продукция будет представлена на выставке GulFood в Дубае

Происшествия

19

Житель Грозного стал фигурантом уголовного дела из «пакета Яровой»
25

Замначальника Центра по борьбе с экстремизмом арестовали в Ингушетии
17

У ставропольца была найдена крупная партия марихуаны

Культура

18

Захаров-чеченец. В Грозном впервые поставили спектакль о художнике
78

В Пятигорске прошли «Рождественские встречи»
59

Музыка в кадре. В Северной Осетии снимают фильм о народном артисте СССР

Спорт

57

В Ставрополе 20 января стартуют соревнования по спортивному туризму
77

Артур Бетербиев по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге
27

Ставропольские гандболистки готовятся к рандеву с соперницами из Москвы

Кухня

399

Почему уха так называется, что означает это слово?
312

Почему борщ так называется, что означает это слово?
1571

Ученые рассказали, как предотвратить диабет
Свежий номер

АиФ-СК №1-2. 11/01/2017

Онлайн подписка Перейти к номеру
Газета

Где на Ставрополье окунуться на Крещение? Интерактивная карта

Как россияне будут отдыхать в феврале 2017 года?

Какой больнице присвоили имя Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе?
1

Актуальные вопросы

  1. Как россияне будут отдыхать в феврале 2017 года?
  2. Придут ли на Ставрополье сильные морозы?
  3. Где в Ставрополе можно бесплатно парковаться?
Все вопросы
  1. На Ставрополье найдено тело мальчика, провалившего под лед на реке Калаус
  2. Преподавателя ставропольского вуза приговорили к тюрьме за взятку
  3. На Ставрополье водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП
  4. Туман и гололед прогнозируют синоптики 17 января на Ставрополье
  5. В Кисловодске мужчина скончался после падения с высоты
  6. Ставропольская продукция будет представлена на выставке GulFood в Дубае
  7. В Ессентуках под колеса легковушки попала 8-летняя школьница
  8. 20-летний пятигорчанин украл драгоценностей на 300 тысяч рублей
  9. На Ставрополье полицейские задержали «медовых» грабителей
  10. В Ставрополе 20 января стартуют соревнования по спортивному туризму