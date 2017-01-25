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В Ставрополе на два рубля увеличится стоимость проезда в маршрутках 0 603

Поездка на маршрутном такси составит 20 рублей, вместо 18 рублей

В Чечне законодательно разрешат носить религиозные атрибуты в школе 0 71

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «платок не атрибутика, а важная часть одежды для мусульманки»

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о снежных накатах на дорогах 0 275

Ставропольцам рекомендуют не пользоваться автомобилем без крайней необходимости
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В две кисти. Друзья-художники открыли совместную выставку на КМВ
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От яблок до авто. Какие импортные товары могут заменить регионы Кавказа?
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Полвека под «колпаком». Зачем ЦРУ собирало секретные данные о Ставрополье?
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Что сделали ставропольцы для Победы Советского Союза в ВОВ. Инфографика

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Общество

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В Северной Осетии открыли первый казачий кадетский класс
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Федеральные власти передадут Ставрополью около 130 тысяч га земли
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Частные индустриальные парки Ставрополья поддержат «федералы»

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Задержаны два жителя Чечни, организовавшие подпольный оружейный цех
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В Ингушетии установили личность обстрелявшего машину полиции
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Газовики опровергли информацию о взрыве бытового газа в КБР

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Кадыров поздравил борца Чакаева с победой на турнире имени Ивана Ярыгина
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АиФ-СК №4. 25/01/2017

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  1. Федеральные власти передадут Ставрополью около 130 тысяч га земли
  2. Задержаны два жителя Чечни, организовавшие подпольный оружейный цех
  3. В Нальчике после ремонта открыли дом-музей Марко Вовчок
  4. Частные индустриальные парки Ставрополья поддержат «федералы»
  5. В Северной Осетии открыли первый казачий кадетский класс