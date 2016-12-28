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В Ставрополе 5 школьников получили травмы на эскалаторе в торговом центре 0 4233

Подростки прибыли в ТЦ вместе с учителем посмотреть фильм в кинотеатре

Елисея Мысина пригласили выступить в новогоднем шоу канала «Россия» 0 244

На телеканале «Россия» завершилось шоу юных талантов «Синяя птица»

Ставропольские школьники побывали на Кремлёвской ёлке 0 24

Впервые за последние 10 лет делегация края приняла участие в представлении, организованном на Красной площади
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От лото до пледов. Ставропольцы собрали новогодние подарки для пенсионеров
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Колбаса из пшеницы и плов из фруктов. Вегетарианские блюда на Новый год
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Какая погода будет в Ставрополе в новогоднюю ночь?

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Не оливье единым. Оригинальные и простые блюда для новогоднего стола
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Где дешевле? Как не переплатить за «новогодние» продукты?
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Перегруз и ошибка пилотов. Почему в 1961 году под Минводами разбился Ил-18
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В Ставрополе выбрали лучшую елочную игрушку

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АиФ-СК №52. 28/12/2016

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