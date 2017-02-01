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Владимир Путин уволил четырех генералов МЧС, МВД и СК на Северном Кавказе 0 255

Предположительно, кадровые перестановки обусловлены переходом на трехуровневую систему управления

Платные парковки в Ставрополе можно будет оплачивать картой 0 124

В краевом центре 25 платных паркингов

Во Владикавказе поддержали Николь Плиеву, выступившую в шоу Максима Галкина 0 310

Председатель городской Думы Владикавказа назначил девочке именную стипендию
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«АиФ-СК» объявляет в Ставрополе акцию «Чистое сердце»
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Что сделали ставропольцы для Победы Советского Союза в ВОВ. Инфографика

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На юге Ставрополя к сентябрю построят комплекс «Россия. Моя история»

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АиФ-СК №5. 01/02/2017

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  2. Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Невинномысске